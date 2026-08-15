Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Folge 5: Ein frisches Bad
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Rachel und Jon sind vor kurzem nach Nashville gezogen und wünschen sich in ihrem Haus ein neues Badezimmer. Der alte Whirlpool soll verschwinden und dafür sowohl eine Dusche als auch eine Badewanne eingebaut werden. Brook und Brice machen sich an die Arbeit und entfernen zunächst den Schimmel und optimieren die Raumaufteilung. Allerdings kommt es während des Umbaus zu unerwarteten Problemen: Ein Rohrbruch und abgesprungene Handwerker machen dem Team das Leben schwer.
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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen