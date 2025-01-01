Mördermann
Folge 1: Johanna
49 Min.Ab 16
Uwe Krechel berichtet über den Fall der achtjährigen Johanna, die 1999 beim Spielen entführt und später ermordet aufgefunden wurde. Der Anwalt beleuchtet dabei neben der Tat selbst auch den Hintergrund des Täters Rick J. und dessen Kindheit. Er betrachtet außerdem die Ermittlungsarbeit der Polizei und die Fehler, die die Fahnder gemacht haben. Dabei wird deutlich, dass es nur wenige Sekunden gewesen sind, die über Leben und Tod des Mädchens entschieden haben ...
Mördermann
