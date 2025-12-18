Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mördermann

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 18.12.2025
Folge 3: Der Hausfrauenmord

50 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 16

Uwe Krechel befasst sich erneut mit einem bereits abgeschlossenen Fall. Sein Mandant Philipp M. hat eine zweifache Mutter in ihrem eigenen Haus ausgeraubt, vergewaltigt und sie dann ermordet. Der Strafverteidiger rekonstruiert den Tathergang und berichtet von den Ermittlungen, die erst Jahre nach dem Verbrechen erfolgreich abgeschlossen werden konnten - weil der Täter einen fatalen Fehler begangen hat.

Kabel Eins Doku
