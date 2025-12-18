Mördermann
Folge 3: Der Hausfrauenmord
50 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 16
Uwe Krechel befasst sich erneut mit einem bereits abgeschlossenen Fall. Sein Mandant Philipp M. hat eine zweifache Mutter in ihrem eigenen Haus ausgeraubt, vergewaltigt und sie dann ermordet. Der Strafverteidiger rekonstruiert den Tathergang und berichtet von den Ermittlungen, die erst Jahre nach dem Verbrechen erfolgreich abgeschlossen werden konnten - weil der Täter einen fatalen Fehler begangen hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mördermann
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn GmbH