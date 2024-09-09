DAS LEBEN IST WUNDERSCHÖN/FÜNF STERNE/KLEINES MAMMUT/PIU PIU SUPERSTARJetzt kostenlos streamen
Molang
Folge 1: DAS LEBEN IST WUNDERSCHÖN/FÜNF STERNE/KLEINES MAMMUT/PIU PIU SUPERSTAR
Im Mittelalter kann man sich darauf verlassen, dass Molang und Piu Piu den König unterhalten. Auch wenn er depressiv ist? Zum Glück wissen unsere beiden Freunde genau, was sie tun müssen, um ihn aufzuheitern! In „Fünf Sterne“ treffen Molang und Piu Piu auf einen Ausserirdischen, der gekommen ist, um sie zu beobachten. Aber das am weitesten entwickelte ist nicht das, was wir denken! Molang und Piu Piu treffen in der Savanne auf ein Mammutbaby. Sie adoptieren es und nennen es Loulou. Aber ihr Stamm ist nicht besonders daran interessiert, Loulou bei sich zu behalten. In den Goldenen Zwanzigern erfindet Piu Piu eine neue Art von Musik. Molang möchte, dass sein Freund einen Musikproduzenten trifft, doch der Leibwächter des Produzenten sieht das nicht so.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick