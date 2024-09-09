DER SPEER/WARTEN AUF SIE/DIE KLEINE WOLKE/DAS SPIELZEUGJetzt kostenlos streamen
Molang
Folge 11: DER SPEER/WARTEN AUF SIE/DIE KLEINE WOLKE/DAS SPIELZEUG
22 Min.Folge vom 09.09.2024
Während der Olympischen Spiele müssen Molang und Piu Piu einem Sportler einen Speer bringen. Doch als Molang damit spielt, fällt der Speer in ein Labyrinth ... Dank Molang, der ihm half und ihn ermutigte, wurde Piu Piu Richter. Doch Piu Piu ist sehr mit seiner Arbeit beschäftigt und vergisst Molang ... Molang und Piu Piu sind im Urlaub und geniessen die Sonne. Aber Piu Piu wird von einer lustigen Wolke verfolgt, die ihm Schatten spendet ... Molang und Piu Piu sind Ingenieurassistenten. Sie verwandeln versehentlich einen Plastikdinosaurier in einen riesigen Dinosaurier!
Molang
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
© 2022 Millimages/Hayanori/ Canal + Thématiques