DIE TROUBADOURS/MUMIENSTERN/MEINE SCHÖNE FEE/DAS KÖNIGSCHWEIN
Molang
Folge 5: DIE TROUBADOURS/MUMIENSTERN/MEINE SCHÖNE FEE/DAS KÖNIGSCHWEIN
Nachdem Molang und Piu Piu den König gerettet haben, bietet er ihnen ein besonderes Geschenk an: eine Rüstung, einen Schild und ein Schwert, mit denen sie Drachen vertreiben können! Als Molang und Piu Piu durch die ägyptische Wüste ziehen, fällt Piu Piu in ein Loch. Molang will ihm helfen und sie stehen einer Mumie gegenüber. Es ist einsam, also beschliessen sie, es mitzunehmen, um es ihren Freunden vorzustellen. Doch den Weg aus einer Pyramide zu finden, ist nicht einfach. Im Mittelalter finden Molang und Piu Piu eine kranke Fee. Sie bringen sie zu Merlin, der beginnt, Medikamente vorzubereiten. Doch eine von Piu Pius Federn fällt in den Kessel und verwandelt die Medizin in einen Liebestrank ... Der König hat die Nase voll von all seinen Pflichten und möchte in den Urlaub fahren. Als er seine Krone wirft und diese auf einem Schwein landet, kommen Molang und Piu Piu auf eine Idee.
