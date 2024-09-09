DIE NACHFOLGE/DER MINSTREL/UNBESIEGBAR/DER GEISTERBALLJetzt kostenlos streamen
Molang
Folge 2: DIE NACHFOLGE/DER MINSTREL/UNBESIEGBAR/DER GEISTERBALL
Molang und Piu Piu sind Merlins Assistenten. Der Zauberer ist sehr bekannt, aber die Jahre sind vergangen und seine Kräfte sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ausserdem ist ein junger Zauberer angekommen, worüber Merlin nicht allzu begeistert ist ... Alle Freunde arbeiten fleissig auf den Feldern, um für den Winter Vorsorge zu treffen. Doch einer von ihnen hält inne und fängt an zu musizieren. Die Fabel von der Grille und der Ameise neu interpretiert! In der Vorgeschichte ist der Koch des Stammes förmlich: Keine Papaya bedeutet keine Mahlzeit! Molang und Piu Piu holen sich die Früchte, aber die Dodos können nicht genug davon bekommen! Unsere Helden bestreiten ein Rugbyspiel gegen ein sehr gut ausgebildetes Team von Dodos, um sich die letzte Papaya zu verdienen. Im ältesten Turm des Königsschlosses organisiert ein Geist einen Ball für alle anderen Geister, als ihm klar wird, dass er keine Band hat! Er versucht, Molang und Piu Piu einzuladen, die hier sind, um für den König Musik zu spielen, vergisst aber, dass er allen Angst macht.
