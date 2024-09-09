ALIEN/ZUR UNENDLICHKEIT UND DARÜBER HINAUS/20.000 TRÜMMER UNTER DEM MEER/VOM HIMMEL GEFALLENJetzt kostenlos streamen
Molang
Folge 8: ALIEN/ZUR UNENDLICHKEIT UND DARÜBER HINAUS/20.000 TRÜMMER UNTER DEM MEER/VOM HIMMEL GEFALLEN
Molang und Piu Piu landen mit ihrem Raumschiff auf einem Planeten. Sie finden ein Ei, klopfen daran ... und ein süsses kleines Wesen kommt heraus! Sie werden schnell beste Freunde, doch als Molang und Piu Piu zur Erde zurückkehren müssen, will das Wesen sie nicht gehen lassen ... Einige Ausserirdische entführen Piu Piu und verschliessen Molang die Tür des Raumschiffs vor seinem Gesicht, aber er schafft es, sich am Schiff festzuhalten. Als sie auf ihrem Planeten ankommen, bieten die Ausserirdischen Piu Piu viele Geschenke an, in der Hoffnung, dass sie ihn davon überzeugen, bei ihnen zu bleiben. Molang und Piu Piu sind auf ihrem kleinen Boot, als sie aus der Ferne ein Schiffswrack sehen. Der Kapitän schwört, dass ihn ein Monster angegriffen hat! Aber was wäre, wenn das Monster nur das Meer verteidigen würde? Ein süsses kleines Wesen landet im Garten von Molang und Piu Piu. Unsere Freunde kümmern sich darum, aber es fängt an, viel Platz wegzunehmen …
Weitere Folgen in Staffel 5
