Mollys Foodblog
Folge vom 16.11.2025: Mexikanischer Ladies-Brunch
21 Min.Folge vom 16.11.2025
Molly lädt die „Spicy Señoritas“ der Brunch-Club-Freundinnen zu einem mexikanischen Fest ein. Churro-Pancakes, Enchiladas mit Chorizo und feurige Palomas sorgen für Stimmung und Geschmack. Zwischen Lachen, Musik und guten Gesprächen zeigt sich: Brunch kann mehr als nur Frühstück.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.