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Mollys Foodblog

Geburtstag auf der Farm

HGTVFolge vom 23.11.2025
Geburtstag auf der Farm

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Folge vom 23.11.2025: Geburtstag auf der Farm

21 Min.Folge vom 23.11.2025

Zum ersten Geburtstag ihrer Tochter Bernie richtet Molly eine Gartenparty aus. Auf den Tisch kommen Hähnchensalat mit Brezelkruste, Tomaten-Tarte, Rote-Bete-Dip und ein Regenbogenkuchen mit Marzipangemüse. Und für die kleine Gastgeberin gibt es einen eigenen Mini-Kuchen.

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