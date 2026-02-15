Mollys Foodblog
Folge vom 15.02.2026: Grillparty zum Erntestart
21 Min.Folge vom 15.02.2026
Zum Start der Weizenernte feiern Molly und Nick eine entspannte Tailgate-Grillparty direkt auf dem Traktor. Zwischen Feldern und Abendlicht kocht Molly farbenfrohe Gerichte, die den Sommer einläuten und den Erntetag abrunden. Herzhaft, unkompliziert und genau richtig für einen langen Arbeitstag auf der Farm.
Genre:Kochen, Dokumentation
