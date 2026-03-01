Mollys Foodblog
Folge vom 01.03.2026: Blaubeer-Traum & Eiersalat
21 Min.Folge vom 01.03.2026
Molly Yeh startet mit einem süß-säuerlichen Frühstück in den Tag und bereitet eine Blaubeer-Toasted-Oat-Tarte zu, die bei ihrer Familie besonders beliebt ist. Später lädt sie Freunde zu einem Picknick im Turtle River State Park ein und serviert herzhafte BLFGT-Sandwiches mit Bacon, Salat und frittierten grünen Tomaten sowie cremigen Ranch-Eiersalat mit Gemüse und Dip. Zum Dessert gibt es Schoko-Pekan-Sandwich-Cookies mit Karamellcreme.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.