Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 06.06.2026: Paranoia
44 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Mark und sein Kumpel „Digger“ wollen im Cocke County nur noch für Stammkunden brennen. Doch ein unbekannter Konkurrent unterbietet massiv ihre Preise. Wer macht ihnen die Kundschaft abspenstig und ist der Schnaps möglicherweise gestohlen? Die Altmeister müssen herausfinden, wo der Billig-Moonshine herkommt. Mike und sein Partner Jerry richten derweil im US-Bundesstaat North Carolina ihren Brennplatz ein. Im vergangenen Jahr hat ihnen der Standort kein Glück gebracht. Die Outlaws müssen sicherstellen, dass ihre Ausrüstung nicht erneut in den Fluten versinkt.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.