Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 13.06.2026: Gefährliche Rivalen
44 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
Werden Tim und „Tickle“ verfolgt? Die Männer transportieren in Virginia eine Ladung selbst gebrannten „Moonshine“ zu ihrem Versteck. Dabei fällt ihnen ein Truck auf, der ihnen schon seit geraumer Zeit folgt. Vielleicht fährt der Fahrer einfach nur in dieselbe Richtung – trotzdem wird Tim zunehmend nervös. Währenddessen versuchen Mark und „Digger“, ihre Kundschaft zurückzugewinnen. Die Altmeister sind eigentlich für hochwertigen Schnaps bekannt, doch ein Konkurrent setzt sie mit Dumpingpreisen unter Druck. Deshalb experimentiert das Duo in Tennessee mit günstigeren Zutaten.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.