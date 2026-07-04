Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 04.07.2026: Die Schnapsinsel
45 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Tim tritt die Flucht nach vorne an. Nach dem Fiasko in Virginia will der „Moonshiner“ nun im US-Bundesstaat Kentucky Schnaps brennen. Doch dort gelten andere Regeln. Und wenn in der Heimat des Bourbons plötzlich ein Fremder auftaucht, wirft das Fragen auf. Henry und „Tickle“ verstecken ihre heiße Ware inzwischen auf einer Insel im Smith Mountain Lake. Dort ist der Apfelbrandy gut getarnt, und das Duo kann ihn direkt an wohlhabende Kunden verkaufen, die am See wohnen. Und Amanda kreiert in North Carolina mit Cocktail-Aromen einen hochwertigen Maisbrand.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.