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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Kentucky Derby

DMAXFolge vom 11.07.2026
Kentucky Derby

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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 11.07.2026: Kentucky Derby

45 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12

Da die Behörden sie im Blick haben, nehmen Mark und sein Kumpel „Digger“ einen Umweg in Kauf, um ihren Getreidelieferanten zu treffen. Dort wollen die Männer sich mit Zutaten eindecken. Sobald eine Charge gebrannt ist, erhält Jeff als Gegenleistung einige Kisten davon. Mike und Jerry bauen eine Destille, mit der sie Whiskey herstellen können, der idealerweise wie fassgereift schmeckt. Der Schnaps soll eine satte Braunfärbung und ein volles Aroma erhalten. Und Tim brennt in Kentucky Alkohol für einen „Moonshine-Boss“, um in dessen Revier arbeiten zu dürfen.

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