Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 06.02.2015: Ein neuer Verbündeter
45 Min.Folge vom 06.02.2015Ab 12
Vor wenigen Wochen hat die „Moonshine“-Saison begonnen. Bei den Schnapsbrennern herrscht Hochbetrieb. Jeff und Mark wollen in diesem Jahr fetten Reibach machen und bauen dazu in den Wäldern North Carolinas einen riesigen Brennkessel mit 2000 Litern Fassungsvermögen auf. Josh und Bill sind unterdessen noch auf der Suche nach einem sicheren Versteck. Die beiden haben Erdbeermaische vorbereitet, die schnellstens zu Schnaps verarbeitet werden muss, sonst vergärt der kostbare Rohstoff zu Essig.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.