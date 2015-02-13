Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 13.02.2015: Grüße aus dem Sumpf
44 Min.Folge vom 13.02.2015Ab 12
Es ist Mitternacht in North Carolina. Alles schläft, nur zwei „Moonshiner“ schleichen durch die Finsternis. Jeff und Mark wollen heimlich ihren riesigen Brennkessel transportieren. Wenn sie damit von den Gesetzeshütern erwischt werden, drohen ihnen mehrere Jahre Gefängnis. Und die Schnapsbrenner werden das Gefühl nicht los, dass sie beobachtet werden. Südwestlich der Appalachen, in einer Gegend, die eher für Alligatoren bekannt ist als für Schwarzgebrannten, läuft die Destille schon auf Hochtouren. „Moonshiner“ Mike produziert in den Sümpfen hochprozentigen Alkohol.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.