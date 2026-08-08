Moonshiners: Master Distiller
Folge vom 08.08.2026: Feines aus Zuckerrohr
45 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Cachaça ist die weltweit meistkonsumierte Spirituose aus Zuckerrohr. Der grasige, erdige Brand, der auch als Basis für Brasiliens Nationalgetränk, die Caipirinha, dient, wurde erstmals im 16. Jahrhundert von Arbeitern destilliert. Sie bemerkten, dass wilde Hefen den in der Presse verbliebenen Zuckerrohrsaft innerhalb weniger Stunden vergären ließen. Josh Owens konnte den Herstellungsprozess in Südamerika mit eigenen Augen beobachten, deshalb sitzt er in dieser Folge in der Jury. Vincent, Tiga und Jeremy dürfen dem „Moonshiner“ ihre Erzeugnisse präsentieren.
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Genre:Reality, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-5: Warner Bros. Discovery, Inc.