Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Moonshiners: Master Distiller

Aromen aus dem Ofen

DMAXFolge vom 15.08.2026
Aromen aus dem Ofen

Aromen aus dem OfenJetzt kostenlos streamen

Moonshiners: Master Distiller

Folge vom 15.08.2026: Aromen aus dem Ofen

45 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Getreide, Zucker und Hefe: Es ist kein Zufall, dass die Grundzutaten für die Herstellung von Spirituosen dieselben sind, die auch in Brot, Gebäck und Desserts enthalten sind. Das bedeutet im Umkehrschluss: Aus Backwaren lässt sich auch Alkohol herstellen. Diese Erkenntnis machte man sich in Russland bereits im 16. Jahrhundert zunutze. Nate, Jason und Katie sollen Kuchen, Kekse und Süßwaren in köstliche, hochprozentige Destillate verwandeln. Als Gastjurorin ist in dieser Folge Millie Peartree mit von der Partie. Und wer wird am Ende zum „Master Distiller“ gekürt?

Alle verfügbaren Folgen