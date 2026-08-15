Moonshiners: Master Distiller
Folge vom 15.08.2026: Aromen aus dem Ofen
45 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Getreide, Zucker und Hefe: Es ist kein Zufall, dass die Grundzutaten für die Herstellung von Spirituosen dieselben sind, die auch in Brot, Gebäck und Desserts enthalten sind. Das bedeutet im Umkehrschluss: Aus Backwaren lässt sich auch Alkohol herstellen. Diese Erkenntnis machte man sich in Russland bereits im 16. Jahrhundert zunutze. Nate, Jason und Katie sollen Kuchen, Kekse und Süßwaren in köstliche, hochprozentige Destillate verwandeln. Als Gastjurorin ist in dieser Folge Millie Peartree mit von der Partie. Und wer wird am Ende zum „Master Distiller“ gekürt?
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Genre:Reality, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-5: Warner Bros. Discovery, Inc.