Moonshiners: Master Distiller
Folge vom 06.06.2026: Tradition verpflichtet
45 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Die Südstaaten litten nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs noch Jahrzehnte unter dessen Folgen. Die Wirtschaft lag am Boden, alle mussten auf die Preise achten. Deshalb begannen Schnapsbrenner im Bundesstaat South Carolina, roten Mais anzubauen, dessen Herkunft bis heute nicht geklärt ist. Jimmy Red Corn war günstig und hatte ein nussiges Aroma. Farmer haben die seltene Getreidesorte vor dem Aussterben bewahrt. Und drei Kandidatinnen und Kandidaten sollen sie neu in Szene setzen. Beim ersten Arbeitsschritt packen Julia, Anthony und Daniel die Handmühlen aus.
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Genre:Reality, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-5: Warner Bros. Discovery, Inc.