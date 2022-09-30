Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Serienkiller

Folge 2: Der Serienkiller

45 Min.Ab 16

Nachdem die Leiche eines neunjährigen Jungen am Rande einer Landstraße gefunden wurde, braucht die Polizei zwei Jahre, um ihn zu identifizieren. Die Ermittlungen führen die Detectives auf die Spur des ersten und einzigen amischen Serienmörders.

