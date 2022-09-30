Mord bei den Amischen
Folge 2: Der Serienkiller
45 Min.Ab 16
Nachdem die Leiche eines neunjährigen Jungen am Rande einer Landstraße gefunden wurde, braucht die Polizei zwei Jahre, um ihn zu identifizieren. Die Ermittlungen führen die Detectives auf die Spur des ersten und einzigen amischen Serienmörders.
Genre:Dokudrama, Krimi
16
Copyrights:© SW (OHM) Productions Inc. 2019