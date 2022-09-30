Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord bei den Amischen

Verurteilt

FilmRiseStaffel 1Folge 5
Verurteilt

Mord bei den Amischen

Folge 5: Verurteilt

45 Min.Ab 16

Als die Amische Katie Gingerich ermordet und ausgeweidet aufgefunden wird, sind selbst die hartgesottensten Polizisten schockiert. Die Ermittler entdecken, dass nicht alles in der Amisch-Gemeinschaft so ist, wie es scheint.

