Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Folge 5

SAT.1Staffel 2Folge 5
Folge 5

Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Folge 5: Folge 5

43 Min.Ab 12

Direktorin Frau Dr. Dr. Nick herrscht mit strenger Hand sowohl über die Schule als auch über Liebhaber und Referendar Oliver. Heute haben sich im Lehrerzimmer anscheinend auch noch andere eingefunden, die ein Problem mit der Direktorin haben ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
SAT.1
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Alle 3 Staffeln und Folgen