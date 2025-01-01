Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Folge 5: Apotheke
43 Min.Ab 12
Seit Generationen ist die Apotheke von Hans Werner Olm in Familienbesitz. Er ist ein großer Anhänger der altmodischen Chemiekeule, ganz im Gegensatz zu seinem Sohn, dem esoterisch angehauchten Sascha Korf. Hans Werner hat eine Pille entwickelt, die dafür sorgt, dass auch auf den kahlsten Glatzen wieder Haare sprießen, doch seinem Sohn passt das gar nicht. Heute wollen sie sich aber zusammenreißen, schließlich wird das 100-jährige Betriebsjubiläum gefeiert.
