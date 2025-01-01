Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Apotheke

SAT.1Staffel 3Folge 5
Apotheke

ApothekeJetzt kostenlos streamen

Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Folge 5: Apotheke

43 Min.Ab 12

Seit Generationen ist die Apotheke von Hans Werner Olm in Familienbesitz. Er ist ein großer Anhänger der altmodischen Chemiekeule, ganz im Gegensatz zu seinem Sohn, dem esoterisch angehauchten Sascha Korf. Hans Werner hat eine Pille entwickelt, die dafür sorgt, dass auch auf den kahlsten Glatzen wieder Haare sprießen, doch seinem Sohn passt das gar nicht. Heute wollen sie sich aber zusammenreißen, schließlich wird das 100-jährige Betriebsjubiläum gefeiert.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
SAT.1
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Alle 3 Staffeln und Folgen