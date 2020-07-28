Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Folge 5: Feuerwehr
44 Min.Folge vom 28.07.2020Ab 12
Willkommen in der Feuerwache: Während der unmotivierte Oliver Pocher sich den ganzen Tag auf seinen Feierabend freut, ist Kaya Yanar ein sehr fleißiger und engagierter Feuerwehrmann. Hier treffen Welten aufeinander. Zumal heute auch noch verkündet wird, wer der neue Oberbrandmeister werden soll. Bildrechte: Sat.1/Weber, Willi.
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1