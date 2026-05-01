Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Folge 3: Die nächste Generation
41 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
In Idaho sind Harry und Kidd Youren einem Schwarzbären auf der Spur, der ihr Basislager verwüstet hat. Unterdessen sind Martha und Elli Tansy in Alaska erfolgreich bei der Jagd auf einen Elch.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9, Season 9-11: A&E Television Networks, LLC