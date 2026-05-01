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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Die nächste Generation

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 3vom 07.05.2026
Die nächste Generation

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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Folge 3: Die nächste Generation

41 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

In Idaho sind Harry und Kidd Youren einem Schwarzbären auf der Spur, der ihr Basislager verwüstet hat. Unterdessen sind Martha und Elli Tansy in Alaska erfolgreich bei der Jagd auf einen Elch.

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