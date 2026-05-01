Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Folge 4: Herzprobleme
41 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Schlechte Nachrichten für Tom Oar in Montana: Seine Herzerkrankung schränkt ihn zusehends ein, doch er weigert sich, sein Leben in der Wildnis aufzugeben. Jake Herak und seine Freundin heißen fünf Welpen zu ihrem Rudel willkommen.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9, Season 9-11: A&E Television Networks, LLC & © Season 8: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC