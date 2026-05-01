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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Herzprobleme

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 4vom 07.05.2026
Herzprobleme

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Mountain Men - Überleben in der Wildnis

Folge 4: Herzprobleme

41 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Schlechte Nachrichten für Tom Oar in Montana: Seine Herzerkrankung schränkt ihn zusehends ein, doch er weigert sich, sein Leben in der Wildnis aufzugeben. Jake Herak und seine Freundin heißen fünf Welpen zu ihrem Rudel willkommen.

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