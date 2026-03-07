Mud Madness - Die Schlamm-Racer
Folge vom 07.03.2026: Der Mud Cup
Im letzten Jahr hat Josh Carmon den Titel gewonnen. Als Champion ist er der Mann, den es zu schlagen gilt. Die Konkurrenz wird ihn auf der Piste jagen. Um gut vorbereitet zu sein, geht Josh, der im Hauptberuf als Chiropraktiker arbeitet, vor dem ersten Rennen der Saison mit seiner Frau Cheryl die Strecke ab. So lässt sich schon im Vorfeld erkennen, auf welchen Abschnitten man Zeit gutmachen kann. Bryce Sparks beeindruckt das wenig, denn er hält sich für den besseren Fahrer. Und der „Mud Racer“ nimmt den Mund vor dem Duell mit seinem Rivalen ziemlich voll.
