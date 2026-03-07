Mud Madness - Die Schlamm-Racer
Folge vom 07.03.2026: Von Stolz und Schmerz
44 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 6
Megan Rion träumt davon, Profi zu werden und vom „Mud Racing“ leben zu können. Die taffe Fahrerin aus Louisiana wird von ihren männlichen Rivalen als ernsthafte Konkurrentin akzeptiert. Aber das Vehikel, mit dem Megan normalerweise bei den Rennen antritt, steht in der Werkstatt. Auf dem Boggs & Boulders Bounty Course lenkt sie ein Gefährt mit deutlich kleineren Reifen. Hat sie das geliehene Fahrzeug auf der Schlammpiste unter Kontrolle? AJ Robertson versucht ebenfalls, die Bestzeit von Bryce Sparks zu unterbieten. Aber auch er muss sich an sein neues UTV erst gewöhnen.
Genre:Documentary, Knowledge, Entertainment
Altersfreigabe:
6
