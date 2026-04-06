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Mütter in lustiger Fernsehshow

Wenn Mutti zur Diva wird

ATVStaffel 1Folge 5vom 06.04.2026
Wenn Mutti zur Diva wird

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Mütter in lustiger Fernsehshow

Folge 5: Wenn Mutti zur Diva wird

47 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12

Carmen findet auf Teneriffa Balance zwischen Job und Mama-Alltag. Bahati und Marzio feiern ihren Jahrestag und planen ihre Hochzeit. Kerstin wird zur strahlenden Braut und fährt in der Limo zum Altar. Vanessa spricht beim Mädelsabend über Dating als Alleinerziehende. Ex-Tänzerin Lisa wagt sich mutig an eine neue Bewegungskunst.

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