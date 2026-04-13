Zwischen Ja-Wort und AlpakahofJetzt kostenlos streamen
Mütter in lustiger Fernsehshow
Folge 6: Zwischen Ja-Wort und Alpakahof
50 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Kerstin und Scott tanzen frisch vermählt ins Eheleben – mit mehr Stolpern als Schritten. Auch bei Bahati und Marzio ist Hochzeit Thema, doch Marzios Fokus liegt eher auf Sportwagen, was für Frust sorgt. Carmen und Benji genießen mit Oma Herta Teneriffa und beobachten Männer am Strand. Lisa bleibt Business-Queen, während Vanessa Gummistiefel anzieht und eine Alpakabäuerin besucht.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Mütter in lustiger Fernsehshow
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ATV