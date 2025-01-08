Murmel-Staffel-Start mit großem Entertainment-FaktorJetzt kostenlos streamen
Murmel Mania
Folge 1: Murmel-Staffel-Start mit großem Entertainment-Faktor
89 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 6
Arabella Kiesbauer, Ross Antony und Isabel Varell wagen sich an die Murmeln. Sie geben alles, um das meiste Geld für ihren Zuschauerblock zu gewinnen und am Ende in das große Staffel-Finale einzuziehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Murmel Mania
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Cheerio Entertainment GmbH