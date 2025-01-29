Bühne frei für murmelnde SchauspielerinnenJetzt kostenlos streamen
Murmel Mania
Folge 3: Bühne frei für murmelnde Schauspielerinnen
91 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 6
Mit Ehrgeiz, Konkurrenzkampf und Murmel-Künsten wagen sich die Schauspielerinnen Elena Uhlig, Meltem Kaptan und Anna Thalbach an die Bahnen. Wer gewinnt das meiste Geld für ihren Zuschauerblock und zieht ins große Staffel-Finale ein?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Cheerio Entertainment GmbH