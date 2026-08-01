Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben
Folge 2: Katastrophen
46 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Die Ansicht aus der Vogelperspektive offenbart geheimnisvolle, klaffende Löcher rund um das Tote Meer, ein Geisterdorf, das im Dschungel von Kolumbien verborgen liegt, ein brennendes Schiffswrack vor der Küste von Sri Lanka sowie den ausgeweideten Rumpf eines Flugzeugs, der an einem abgelegenen Strandabschnitt in Island zurückgelassen wurde.
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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Paramount Pictures International Ltd.