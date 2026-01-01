Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben
1 StaffelAb 12
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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben
Die Doku-Reihe "Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben" entschlüsselt die Welt aus der Vogelperspektive neu. Mithilfe modernster Satelliten-, Drohnen- und Luftaufnahmen werden rätselhafte Orte, vergessene Ruinen und Naturwunder untersucht, verborgene Geheimnisse aufgedeckt, alte Spuren neu interpretiert und Hinweise auf vergangene wie mögliche zukünftige Entwicklungen sichtbar gemacht.
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
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