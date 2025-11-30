Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mysterium Bermudadreieck

Monsterwellen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 30.11.2025
Monsterwellen

MonsterwellenJetzt kostenlos streamen

Mysterium Bermudadreieck

Folge 3: Monsterwellen

40 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Die USS Cyclops ist eines der größten Schiffe, das je im Bermuda-Dreieck verschwand. Das Team bereitet sich für einen Tauchgang vor, um das Wrack zu untersuchen. Die Experten gehen zudem dem Phänomen der Monsterwellen auf den Grund, die möglicherweise für den Untergang der USS Cyclops sorgten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mysterium Bermudadreieck
Kabel Eins Doku
Mysterium Bermudadreieck

Mysterium Bermudadreieck

Alle 1 Staffeln und Folgen