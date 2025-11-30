Mysterium Bermudadreieck
Folge 4: Aliens in der Tiefe
40 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Ausgestattet mit spezieller Ausrüstung beginnt für die Taucher des Teams eine albtraumhafte Erkundung der Tiefe. Die Suche nach zwei verschollenen Flugzeugen des US-Militärs bringt die Mitglieder an ihre Grenzen.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC