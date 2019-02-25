Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 25.02.2019: Illegale Untermieter
21 Min.Folge vom 25.02.2019Ab 12
Steve Kovach, der Besitzer von „Street Tacos” und „The Stillery“, hat zwei gut gehende, beliebte Restaurants in Nashville. Alles läuft rund, doch Steve, der in Phoenix lebt und nur einmal pro Monat nach Nashville kommt, um die Geschäfte zu kontrollieren, hat einen Verdacht: Seit einiger Zeit findet er seine Wohnung, die über dem „Street Tacos” liegt, nicht so vor, wie er sie verlassen hat. Er vermutet, dass Leute in sein schickes Appartement eindringen, um hier zu übernachten oder Partys zu feiern. Steve hat einige seiner Angestellten in Verdacht und engagiert das Team von „Mystery Diners“, um seiner Belegschaft auf den Zahn zu fühlen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.