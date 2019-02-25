Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mystery Diners - Undercover im Lokal

Illegale Untermieter

TLC
Illegale Untermieter

Mystery Diners - Undercover im Lokal

Folge vom 25.02.2019: Illegale Untermieter

21 Min. Ab 12

Steve Kovach, der Besitzer von „Street Tacos” und „The Stillery“, hat zwei gut gehende, beliebte Restaurants in Nashville. Alles läuft rund, doch Steve, der in Phoenix lebt und nur einmal pro Monat nach Nashville kommt, um die Geschäfte zu kontrollieren, hat einen Verdacht: Seit einiger Zeit findet er seine Wohnung, die über dem „Street Tacos” liegt, nicht so vor, wie er sie verlassen hat. Er vermutet, dass Leute in sein schickes Appartement eindringen, um hier zu übernachten oder Partys zu feiern. Steve hat einige seiner Angestellten in Verdacht und engagiert das Team von „Mystery Diners“, um seiner Belegschaft auf den Zahn zu fühlen.

