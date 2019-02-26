Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 26.02.2019: Das Blatt wendet sich
20 Min.Folge vom 26.02.2019Ab 12
In dieser Folge haben Charles Stiles und sein Undercover-Team einen besonderen Auftrag: Es ist nicht der Restaurantchef, der seine Angestellten observieren lässt, sondern die Angestellten, die ihren Boss enttarnen wollen. Bryan und Jessica arbeiten seit Jahren für das mexikanische Traditionslokal „El Toro De Oro“ in L.A. und lieben ihren Job, bis Besitzer Xavier den neuen Manager Ryan engagiert: Ryan ist ein Tyrann, der ständig herumbrüllt und die weibliche Belegschaft belästigt. Da Xavier in Las Vegas lebt, bekommt er von den Vorfällen nichts mit. Dazu kommt, dass Ryan sein guter, alter Freund ist. Es braucht also handfeste Beweise, um ihn zu überzeugen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.