Naked Survival: Apocalypse
Folge vom 15.02.2026: Fliegender Wechsel
88 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Hitze und Dornen: Der knapp zwei Kilometer lange Marsch durch die Wildnis ist beschwerlich und kostet viel Energie. Doch Steven, Alexa und Frank versprechen sich bei der Jagd an einer Wasserstelle bessere Erfolgsaussichten, da sich dort regelmäßig Tiere zum Trinken versammeln. Kann Frank mit seinem Bogen einen Waran erlegen? Amber, Joe und Kel bauen aus den Überresten einer alten Jagdhütte einen Unterschlupf. Dabei arbeiten die Survival-Profis Hand in Hand – ganz im Gegensatz zu Waz, Teal und Russell. In ihrem Team sorgen emotionale Spannungen für Konflikte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.