Naked Survival: Apocalypse
Folge vom 29.03.2026: Zurück in die Zivilisation
88 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 6
Raus aus der Hölle! Drei Teams marschieren in Südafrika zum Rand der verlassenen Zone. Ihr letzter Halt liegt dreizehn Kilometer von ihrem Ziel entfernt. Dort gilt es, acht hungrige Mäuler zu stopfen. Steven baut am Wasserloch einen Sichtschutz aus Ästen, denn er hat dort Abdrücke von Gnus und Impalas entdeckt. Eine große Antilope würde die ganze Gruppe tagelang mit Nahrung versorgen. Gelingt dem Survival-Profi ein Jagderfolg? Die anderen verbliebenen Männer und Frauen versuchen, mit Hilfe eines 18 Meter langen Drahtgeflechts Fische in Richtung Ufer zu treiben.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.