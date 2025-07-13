Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 13.07.2025: Fan-Challenge in Yucatán
45 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 6
Niemand weiß mehr über die Serie „Naked Survival“ als Ernie. Er hat jede Folge mehrfach gesehen und organisiert im Internet eine Fanseite. Viele Teilnehmer:innen kennt er persönlich. Und jetzt wagt er in Mexiko selbst den großen Schritt. Ihm klopft das Herz, als er auf der Halbinsel Yucatán seiner Survival-Partnerin gegenübersteht. Mandy war Panzerpionierin beim Militär. Das Duo versucht, umgeben von Raubkatzen, Giftschlangen, Vogelspinnen und Fledermäusen, 14 Tage lang in der lebensfeindlichen Wildnis zu überleben. Besteht Ernie den ultimativen Härtetest?
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-11: Warner Bros. Discovery, Inc.