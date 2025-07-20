Mit dem Survival-König durch KentuckyJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 20.07.2025: Mit dem Survival-König durch Kentucky
88 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12
Ein Survival-Haudegen führt zwei Neulinge in die ungezähmte Wildnis. Steven tritt in dieser Folge seine achte Challenge an und er hat bis dato noch nie aufgegeben. Von seiner Erfahrung und seinem eisernen Willen werden seine Partnerinnen Jenny und Allison ganz sicher profitieren. Aber im US-Bundesstaat Kentucky kommt es auf die Stärken jedes einzelnen Teammitglieds an. Dort kann das Trio nur gemeinsam bestehen, denn auf dem Cumberland-Plateau tummeln sich Schwarzbären, Giftschlangen und Zecken. Und im Sommer drohen bei drückender Hitze heftige Unwetter.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Warner Bros. Discovery, Inc.