Mit dem Profi durch die EvergladesJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 16.08.2026: Mit dem Profi durch die Everglades
89 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
In den Everglades ist gerade Paarungszeit. Die Alligatormännchen sind voller Testosteron und entsprechend aggressiv. Die extrem hohe Luftfeuchtigkeit und riesige Mückenschwärme stellen in der menschenfeindlichen Wildnis ebenfalls eine Herausforderung dar. An Flüssen und Bächen lauern außerdem meterlange Pythons und hochgiftige Wassermokassinottern auf Beute. Cole und Tori werden bei ihrem Survival-Trip durch das subtropische Feuchtgebiet jedoch von einem erfahrenen Überlebenskünstler begleitet. Matt hat schon zahlreiche Challenges erfolgreich gemeistert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.