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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Der Fluch des Sumpfes Teil 1

DMAXFolge vom 29.09.2017
Der Fluch des Sumpfes Teil 1

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 29.09.2017: Der Fluch des Sumpfes Teil 1

45 Min.Folge vom 29.09.2017Ab 12

Auf den Philippinen musste Jeremy vollkommen dehydriert aufgeben, doch nun wagt der 40-Jährige mit seiner Survival-Partnerin Michelle in den Bayous von Louisiana einen zweiten Survival-Anlauf. Leichter wird die Aufgabe dort allerdings nicht. Denn zerstochen von blutsaugenden Moskitos, hat man in der geisterhaften Sumpflandschaft schon nach wenigen Stunden das Gefühl, als sei man in der Hölle auf Erden angekommen. Von der extremen Luftfeuchtigkeit und den hungrigen Alligatoren, die in den Wasserstraßen auf Beute lauern, ganz zu schweigen.

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