Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Fisch und Frust in Argentinien

DMAXFolge vom 13.10.2023
Fisch und Frust in Argentinien

Fisch und Frust in ArgentinienJetzt kostenlos streamen

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 13.10.2023: Fisch und Frust in Argentinien

89 Min.Folge vom 13.10.2023Ab 12

Ein Messer, ein Haken mit Angelschnur, ein Topf und ein Feueranzünder: Mit dieser überschaubaren Ausrüstung werden Malorie und Patrick in der Wildnis Argentiniens ausgesetzt. Im Gran Chaco, einer sumpfigen Savannenlandschaft im Norden des Landes, übertragen Moskitos gefährliche Viren. Im Frühling sorgt schwüle Luft tagsüber für drückende Hitze. Nachts hingegen wird es bitterkalt. Und wenn subtropische Luftmassen auf Kaltfronten aus den Anden treffen, entladen sich in der Region heftige Gewitter. Teamwork ist dort beim Überlebenskampf unerlässlich.

Alle verfügbaren Folgen