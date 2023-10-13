Fisch und Frust in ArgentinienJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 13.10.2023: Fisch und Frust in Argentinien
89 Min.Folge vom 13.10.2023Ab 12
Ein Messer, ein Haken mit Angelschnur, ein Topf und ein Feueranzünder: Mit dieser überschaubaren Ausrüstung werden Malorie und Patrick in der Wildnis Argentiniens ausgesetzt. Im Gran Chaco, einer sumpfigen Savannenlandschaft im Norden des Landes, übertragen Moskitos gefährliche Viren. Im Frühling sorgt schwüle Luft tagsüber für drückende Hitze. Nachts hingegen wird es bitterkalt. Und wenn subtropische Luftmassen auf Kaltfronten aus den Anden treffen, entladen sich in der Region heftige Gewitter. Teamwork ist dort beim Überlebenskampf unerlässlich.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.