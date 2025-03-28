Naked Survival: Jeder für sich!
Folge vom 28.03.2025: Wild, frei & nackt
45 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12
Cheeny hat das Survival-Spezialistentraining der Air Force absolviert. Ihre Ausbildung beim Militär wird ihr beim Überlebenskampf sicher von Nutzen sein. In den Hochebenen Südafrikas muss sich die Kandidatin auf extreme Bedingungen einstellen. Dort fallen die Temperaturen nachts bis unter den Gefrierpunkt. Und wie schlägt sich Suzänne in Guyana? Sie tritt gleich zu Beginn der Challenge in einen Ameisenhaufen. Und das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was ihr blüht. Denn im Regenwald sind Tausende, zum Teil gefährliche Insekten- und Spinnenarten heimisch.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.