Naked Survival: Jeder für sich!
Folge vom 18.06.2021: EJ Snyder: Bulgarien
44 Min.Folge vom 18.06.2021Ab 12
EJ Snyder erwartet in Bulgarien eine extrem harte Prüfung. Der Survival-Trainer kämpft sich in der Sredna Gora-Gebirgskette durch unberührte Wildnis. Das steile Gelände ist bedeckt mit losem Geröll und Dornenbüschen, was das Vorwärtskommen schwierig macht. An den dicht bewachsenen Hängen leben giftige Hornottern, Schakale, Wölfe und angriffslustige Wildschweine. Die nachtaktiven Tiere bringen mehr als 200 Kilo auf die Waage und attackieren auch Menschen, wenn sie Junge haben und sich bedroht fühlen. Mit den schlecht gelaunten Kolossen ist nicht zu spaßen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.