Naked Survival: Jeder für sich!
Folge vom 18.06.2021: Ky Furneaux: Ecuador
44 Min.Folge vom 18.06.2021Ab 12
Ky Furneaux sucht in Ecuador nach Heilpflanzen, denn die „Naked Survival“-Kandidatin leidet nach einer kalten Nacht im feuchten Amazonas-Regenwald unter Husten und Halsschmerzen. Um den Infekt zu lindern, inhaliert die australische Stuntfrau und Outdoor-Expertin heißes Wasser mit weißem Copal. Dem Baumharz wird eine antibakterielle und heilende Wirkung nachgesagt. Danach begibt sich die Überlebenskünstlerin im Cuyabeno-Reservat auf Nahrungssuche. Denn Ky muss schnell wieder zu Kräften kommen, um die anstrengende Solo-Prüfung im Dschungel zu meistern.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.