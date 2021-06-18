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Naked Survival: Jeder für sich!

Ky Furneaux: Ecuador

DMAXFolge vom 18.06.2021
Ky Furneaux: Ecuador

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Naked Survival: Jeder für sich!

Folge vom 18.06.2021: Ky Furneaux: Ecuador

44 Min.Folge vom 18.06.2021Ab 12

Ky Furneaux sucht in Ecuador nach Heilpflanzen, denn die „Naked Survival“-Kandidatin leidet nach einer kalten Nacht im feuchten Amazonas-Regenwald unter Husten und Halsschmerzen. Um den Infekt zu lindern, inhaliert die australische Stuntfrau und Outdoor-Expertin heißes Wasser mit weißem Copal. Dem Baumharz wird eine antibakterielle und heilende Wirkung nachgesagt. Danach begibt sich die Überlebenskünstlerin im Cuyabeno-Reservat auf Nahrungssuche. Denn Ky muss schnell wieder zu Kräften kommen, um die anstrengende Solo-Prüfung im Dschungel zu meistern.

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